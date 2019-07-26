الرابطة الإسلامية تُكرم كوكبة من المتفوقين في الثانوية العامة شمال غزة

نظمت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة شمال غزة مهرجاناً جماهيرياً ضخماً، مساء الخميس، بعنوان "فوج الوحدة و العودة"، كرمت خلاله كوكبةً من المتفوقين في الثانوية العامة، و ذلك في ساحة مسجد القسام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

و حضر المهرجان الكبير لفيف قيادي من قيادة الساحة بحركة الجهاد الإسلامي، من بينهم عضو المكتب السياسي د. وليد القططي، و عضو المكتب السياسي د. جميل عليان، و القيادي الشيخ خضر حبيب، و الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني، و حشد كبير من قيادات و أبناء الحركة، و القوى الوطنية الفلسطينية و الوجهاء و المخاتير بالإضافة مئات من المواطنين من ذوي الطلبة و المواطنين في المنطقة.

و في كلمة حركة الجهاد الإسلامي، أكد الشيخ خضر حبيب، أنه بهذا التفوق تطمئن قلوبنا و قلوب شعبنا بأن فلسطين لها رجال و أمهات، و أن هؤلاء المتفوقين هم قادة المستقبل و بهم ستتحقق امانينا و تطلعات شعبنا في الحرية و كنس الاحتلال.

و أكد حبيب في سياق كلمته على أن هذا هؤلاء المتفوقين صنعوا نجاحهم في ظل هذا الظروف الصعبة و الحصار الذي يطبق على انفاس شعبنا، و تخلي القريب و البعيد عن قضيتنا، و في ظل استمرار العدوان الصهيوني على شعبنا.

و قال: " نؤكد على ثوابت لا بد ان تسكن قلوبنا و عقولنا، بأننا شعب ظُلمنا، و نعيش مظلومية كبيرة، بعد أن جاء من يعتدي علينا و يقتلع شعبنا، ليقيم كيانه الغاصب على انقاض مدننا و قرانا و جماجم أطفالنا و نسائنا".

و أضاف: "ان فلسطين امانة بين أيدينا تتنقل من جيل لآخر، و سنواصل المقاومة و الجهاد حتى كنس المحتلين عن ارضنا لتعود فلسطين".

و أكد حبيب في سياق كلمته على أن كل المشاريع و المحاولات التي تشرعن وجود هذا الاحتلال ستفشل، و سيبقى هذا الكيان غريبا حتى نقتلعه بأيدينا و جهادنا و دمنا و شهدائنا و اسرانا.

و شدد على أن أي مشروع ينتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني، و حقنا في هذه الأرض لن يمر.

كما وجه حديثه للقادة العرب الذين يطبعون مع الاحتلال قائلاً: "اظننتم ان هرولتكم نحو العدو ستحمي عروشكم؟.. إن الذي سيحمي عروشكم هو انحيازكم لقضيتكم المركزية و قضية الامة كلها، و الى شعوبكم و تطلعاتها".

و دعا الشعوب العربية و الإسلامية للوقوف بوجه المهرولين المطبعين، و استجماع كل مقومات القوة لمعركة التحرير، من أجل تحرير فلسطين و المسجد الأقصى من دنس الاحتلال.

و خلال الاحتفال أُعلن عن مكرمة مالية مقدمة من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الأستاذ زياد النخالة، تتراوح ما بين 100-50 دولار للمتفوقين في الثانوية العامة في محافظة الشمال.

بدوره أعلن رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الاسراء إيهاب أبو الخير عن عدة منح دراسية للمتفوقين، حيث أعلن عن منحة كاملة للطلبة الحاصلين على معدلات من 90% فما فوق، و منحة قيمتها 50% للحاصلين على معدلات أقل من 90%.

و في ختام المهرجان تم تكريم الطلبة المتفوقين، الذين بدورهم أثنوا على حركة الجهاد الإسلامي، و الرابطة الإسلامية على هذه اللفتة و على هذا التكريم.







































