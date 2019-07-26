حماس: قرار رئيس السلطة بوقف العمل بالاتفاقيات مع "إسرائيل" خطوة بالاتجاه الصحيح

تعليقا على إعلان عباس وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

اعتبرت حركة حماس، اليوم الجمعة، قرار رئيس السلطة محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقالت الحركة في بيان لها: "إن القرار يتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني، وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة".

وأضافت: "ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي".

وطالبت الحركة بالبدء "بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة".

كما طالبت أيضا بـ"دعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الصهيوني المتواصل".

وكان رئيس السلطة قد أعلن أمس الخميس وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

وأضاف عباس، في كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة في القدس وغيرها".