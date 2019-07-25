ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

دعوات لاقامة صلاة الجمعة غدًا في صور باهر تضامنًا مع الأهالي المنكوبين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:52 - 25 يوليو 2019
صور باهر صور باهر
مشاركة

دعت لجنة الدفاع عن الاراضي، في واد الحمص لإقامة صلاة الجمعة يوم غد بجانب البنايات التي دمرتها سلطات الاحتلال الاثنين الماضي، تضامنا مع الأهالي المنكوبين.

وأهابت اللجنة بالمواطنين بـ "الوقوف بجانب المتضررين من تدمير البيوت في واد الحمص، والتي خلفت عائلات شردت وآمال دفنت، وحجارة سويت بالأرض".

يذكر أن الصلاة تقام للجمعة السادسة على التوالي في المنطقة، وأعلنت لجنة الدفاع عن الحي بأنه سيتبع صلاة الجمعة التي تحمل شعار "جمعة العز والرباط" مؤتمر صحفي لاطلاع المواطنين على أوضاع عائلات الحي المنكوبين بعد هدم وتدمير منازلهم ومبانيهم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات