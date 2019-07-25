أوكرانيا تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية والأخيرة تحذر

أعلنت أوكرانيا احتجاز ناقلة نفط روسية في أحد مرافئها قرب البحر الأسود للاشتباه بعلاقتها بمواجهة بحرية بين البلدين في نهاية عام 2018، ما استدعى تحذيراً فورياً من موسكو.

وأوضح أجهزة الامن الأوكرانية في بيان لها، أنّ مجموعة من محققي الأجهزة الأمنية الأوكرانية داهمت الناقلة المحتجزة وصادرت وثائق واستجوبت أفراد الطاقم"، قائلة: "كييف تُحضّر التماساً قضائياً بهدف مصادرتها".

وبعد ثمانية أشهر من احتجاز روسيا سفناً حربية أوكرانية قبالة القرم واعتقالها 24 بحاراً، لا تزال هذه المواجهة العسكرية المباشرة الاولى بين البلدين خلال خمسة اعوام من الازمة تشكل موضوعاً بالغ الحساسية بين كييف وموسكو.

وشاركت الناقلة، وفق اجهزة الامن الاوكرانية، باحتجاز روسيا سفنا أوكرانية في مضيق كيرتش. وقد عمد مالكوها الروس لاحقا الى تغيير اسمها بهدف "اخفاء ضلوعها في هذا العمل العدواني"، وفق المصدر نفسه.

ووصلت الناقلة الأربعاء إلى ميناء اسماعيل في منطقة اوديسا حيث جرى احتجازها، وفق ما ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان.

وسارعت وزارة الخارجية الروسية إلى التحذير بأنّه "إذا كان ما حصل عبارة عن احتجاز رهائن روس فسيعتبر ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والعواقب لن تتأخر"، وقالت إنّها تدرس الوضع لاتخاذ "تدابير مناسبة".