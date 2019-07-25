ارسنال يعلن ضم لاعب من ريال مدريد

تمكن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مساء الخميس من التعاقد مع أحد نجوم فريق ريال مدريد الاسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأعلن أرسنال ضم الشاب، داني سيبايوس، إلى فريقه، حيث قال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال: "متحمسون لرؤية داني ينضم إلينا، إنه لاعب موهوب يتمتع بالكثير من القدرات الفنية والإبداعية والدقة".

ووافق آرسنال على شرط ريال مدريد لإتمام الصفقة، وهو عدم وجود بند بأحقية الشراء، وربما جاء ذلك بناء على رغبة سيبايوس، الذي طلب من ريال مدريد عدم بيعه، حيث يرغب في العودة مرة أخرى إلى أسوار القلعة البيضاء.

وقال اللاعب الإسباني: "أنا سعيد حقا لحصولي على فرصة مساعدة أرسنال لتحقيق أهدافنا".

ونشأ سيبايوس (22 عاما) في إشبيلية الذي انضم إليه في عام 2004، ومن ثم انتقل إلى جاره ريال بيتيس، حيث بدأ مشواره الكروي الاحترافي عام 2014، قبل أن يوقع مع ريال في العام 2017.

وسيرتدي سيبايوس قميص "المدفعجية" رقم 8، الخاص بالويلزي، آرون رامسي، لاعب أرسنال السابق الذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.