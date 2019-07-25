مشروع سعودي كبير للالتفاف عن مضيق هرمز

تحاول السعودية قدر الإمكان الاستعاضة من خلال مشاريع كبرى عن مضيق هرمز الذي يشهد توتراً قد يؤثر على تصدير النفط الخام.

وتتوقع شركة "أرامكو" السعودية استكمال مشروع توسعة خط أنابيب للنفط يمتد من شرق المملكة إلى غربها بحلول سبتمبر المقبل، ما سيخفف من الاعتماد على مضيق هرمز في تصدير الخام، خاصة ان المضيق يشهد توتراً كبيراً، قد يؤثر على كميات التصدير من النفط الخام.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن تنفيذ المشروع سيزيد من تصدير النفط عبر الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، متجاوزا مضيق هرمز، الذي يشهد توترا بشكل متزايد مؤخرا.

ووفقا للمصادر فإن التوسعة ستزيد من قدرة الأنبوب على نقل النفط من 5 ملايين إلى 7 ملايين برميل يوميا، وللمقارنة فقد صدرت "أرامكو" في يونيو 6.84 مليون برميل يوميا من النفط، أي أن الأنبوب بعد التوسعة سيغطي طاقة السعودية التصديرية الراهنة.

وتم التركيز على المشروع في ظل التوترات، التي شهدها مضيق هرمز مؤخرا، الشريان النفطي الذي يمر عبره نحو خمس الإنتاج العالمي من الذهب الأسود، حيث تعرضت ناقلات وسفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الإماراتية، إضافة للتوترات بين إيران والولايات المتحدة.

إلا أن أنبوب النفط هذا قد لا يعني تأمين الصادرات بشكل كامل، إذ أن منشآت من الأنبوب تعرضت لهجمات في مايو الماضي بطائرات مسيرة، حينها ألقت السعودية باللوم على جماعة "أنصار الله" في اليمن.