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قائد الحرس الثوري يكشف تفاصيل مثيرة عن ناقلة النفط البريطانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:18 - 25 يوليو 2019
ناقلة نفط بريطانية ناقلة نفط بريطانية
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كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين أنَّ القوة البحرية للحرس الثوري سحبت ناقلة النفط البريطانية "ستينا ايمبرو" من بين 4 بوارج اميركية ومدمرة بريطانية الى السواحل الايرانية.

وقال اللواء سلامي في تصريحات صحفية "ان اراد الاستعمار العجوز الذي كانت له حصة كبيرة في نهب ثروات الشعوب على مدى المائة عام الماضية، ان يستعرض عضلاته امامنا فان ابناء هذا الشعب في البحر قاموا بسحب سفينتهم (ناقلة النفط البريطانية) من بين 4 بوارج اميركية ومدمرة بريطانية وان يأتوا بها الى الساحل دون الاكتراث بكل نداءاتهم خلف اجهزة اللاسلكي، وقد استطاعوا أن يدفعوا بهيبة وهيمنة الاستعمار الى الحضيض".

 

 

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