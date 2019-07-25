العاروري: لن نترك المقدسيين في الخندق وحدهم وزيارتنا لطهران تاريخية

اكد نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح العاروري أن القدس تواجه ا في تاريخها، مشدداً "على أن ما تتعرض له قضية القدس يقتضى منّا الوقوف على قلب رجل واحد".

وأوضح العاروري في تصريحات صحفية أن أخطر ما في صفقة القرن هو استهدافها لمدينة القدس، مشيراً إلى أن الإدارة الامريكية تقصد أن كل القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية مندفعة بجنون تجاه تهويد القدس وترسيخ واقع أنها عاصمة الكيان الصهيوني، مشيداً في الوقت ذاته بموقف أهالي القدس الذين يقفون وقفة رجل واحد مع قضايا شعبنا.



وقال العاروري: لا يمكن ترك أهل القدس وحدهم في خندق الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، مضيفاً أن القدس حاضرة على رأس جدول أعمالنا كفصائل فلسطينية في كل لقاء.

وفيما يتعلق بزيارته لإيران، أكد أنَّ الزيارة الأخيرة تاريخية واستراتيجية وتأتي في ظروف بالغة الخطورة للقضية الفلسطينية والمنطقة، قائلاً "زيارة إيران تأتي في ظل مشاريع واضحة المعالم متعلقة بفلسطين وإيران والمنطقة".



ودعا العاروري السلطة إلى التوجه لمحكمة الجنايات لمواجهة محاولات المساس بالقدس وملاحقة قادة العدو.