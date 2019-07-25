ظريف يلتقي نظيره السنغالي.. هذا ما اتفق عليه الطرفين بشأن فلسطين

أكد وزيرا خارجية ايران والسنغال اليوم الخميس، على ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لمواجهة التحديات الدولية كافة وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، إضافة للتأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل إلى العاصمة السنغالية داكار قادما من بوليفيا في زيارة ليوم واحد التقى خلالها صباح اليوم بالتوقيت المحلي مع نظيره السنغالي "احمدو با" وبحث معه أخر التطورات الأوضاع في الساحة الدولية.

وبحث الطرفان، التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتجارة ومحطات انتاج الكهرباء وصناعة السيارات وتقنية النانو.

وشدد الطرفان على ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين والتعاون في المحافل الدولية، وخاصة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، والحاجة إلى وحدة العالم الإسلامي وحماية حقوق الفلسطينيين وكذلك الحاجة إلى الاستقرار والأمن في المنطقة والحد من التوترات.