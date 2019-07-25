كحيل: قررنا التصعيد ضد الاونروا واضراب شامل الأسبوع القادم

أعلن اتحاد المقاولين بمحافظات قطاع غزة عن اضراب شامل في مشاريع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يومي الأربعاء والخميس المقبلين ردا على عدم استجابة "اونروا" لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة.

وقال اتحاد المقاولين في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن قرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس يأتي في سياق إصرار المقاولين على نيل حقوقهم في قضية الارجاع الضريبي التي تتحمل مسؤوليتها وكالة الغوث ووزارة المالية برام الله".

وأكد رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، أن خطوات الاتحاد النقابية والمشروعة ليست ترفيه بل قصرية لإنقاذ قطاع المقاولين من تداعيات الحصار والانقسام والحروب وسعيا لمنع انهيار أحد أهم مؤسسات القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وشكر كحيل، القطاع الخاص الذي أعرب عن دعمه وتضامنه مع خطوات المقاولين الهادفة لإعادة الحياة الى الاقتصاد الوطني والحد من الفقر والبطالة.

وذكر اتحاد المقاولين بإضراب يوم الاثنين الماضي التحذيري ضمن سلسلة خطوات نقابية صارمة قررتها الهيئة العامة لاتحاد المقاولين لاسترداد حقوق الارجاع الضريبي والتصدي لتغول ألية اعمار غزة (GRM) العقيمة على القطاع الخاص ومجمل مناحي الاقتصاد المنهك في القطاع المحاصر، وفقاً للبيان.