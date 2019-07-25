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فيسبوك تكشف عن فتح تحقيق احتكار بحقها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:27 - 25 يوليو 2019
فيسبوك فيسبوك
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قالت فيسبوك إن لجنة التجارة الاتحادية الأميركية فتحت تحقيقا يتعلق بالاحتكار مع أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم في يونيو، لتزيد الضغوط التنظيمية على الشركة في الوقت الذي زادت فيه إيراداتها الفصلية على تقديرات المحللين.

وزاد عدد المستخدمين النشطين في موقع فيسبوك شهريا ثمانية بالمئة إلى 2.41 مليار في الربع الثاني من العام، تمشيا مع التقديرات، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.

وزادت الإيرادات الإجمالية إلى 16.9 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 16.51 مليار دولار.

كانت لجنة التجارة الاتحادية قالت في وقت سابق اليوم إن فيسبوك ستدفع غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية بالشركة وإنها ستعيد هيكلة نهجها حيال الخصوصية.

 

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