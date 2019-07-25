البدء بتطوير صاروخ خاص لطائرات "F35" لتحقيق هذا الهدف

بدأت وزارة الدفاع الأميركية وبالتنسيق مع شركات الصناعات العسكرية، تطوير صاروخ ثقيل مخصص لحمله من قبل طائرات F35 ، وفق ما ذكره موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية مساء اليوم الخميس.

وسيكون الصاروخ الثقيل قادرًا على تجاوز رادارات "العدو" ودفاعاته الجوية، ويمكن أن يضرب أي هدف على مدى يصل إلى 190 كيلومترًا، مقارنةً بصواريخ أخرى تصل من 90 إلى 130 وفقاً للموقع الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أنه خلال السنوات المقبلة سيتم إحداث تغييرات دراماتيكية لتطوير الطائرات من ذات الطراز، وصواريخها.

ولم يُشر الموقع إذا ما كان سيتم تزويد إسرائيل بهذا الصاروخ أو لا في الوقت الحالي.