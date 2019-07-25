ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

آلية جديدة لاعادة ضريبة الاملاك للبلديات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:17 - 25 يوليو 2019
الوزير مجدي الصالح الوزير مجدي الصالح
مشاركة

كشف وزير الحكم المحلي عن آلية اعادة ضريبة الاملاك الى البلديات بعد قرار الحكومة بذلك بهدف تعزيز موازنتها في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية.

وقال الوزير مجدي الصالح في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين ": "إن الوزارة أعدّت برنامجا تدربيا مع نهاية العام الجاري للبلديات حول آلية جباية ضربية الأملاك والتخمين"، مشيرا إلى أنه ستقوم تسع بلديات بجباية هذه الضريبة من خلالها فقط.

وأشار الصَّالح إلى أنه في حال نجح ذلك حسب ما هو مخطط له من قبل الوزارة سيجري تطبيق هذه الآلية العام القادم على كافة البلديات.

وأوضح وزير الحكم المحلي أن هدف هذه الخطة هو النهوض بواقع قطاع البلديات ودعمها بعدة برامج، لافتا إلى الدعم الاوروبي لهذه الخطة التي تأتي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، من أجل دعم الهيئات المحلية وتعزيز اللإمكانيات المالية لهذه الهيئات لتقديم الخدمة الأفضل لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

الأكثر مشاهدة

متعلقات