آلية جديدة لاعادة ضريبة الاملاك للبلديات

كشف وزير الحكم المحلي عن آلية اعادة ضريبة الاملاك الى البلديات بعد قرار الحكومة بذلك بهدف تعزيز موازنتها في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية.

وقال الوزير مجدي الصالح في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين ": "إن الوزارة أعدّت برنامجا تدربيا مع نهاية العام الجاري للبلديات حول آلية جباية ضربية الأملاك والتخمين"، مشيرا إلى أنه ستقوم تسع بلديات بجباية هذه الضريبة من خلالها فقط.

وأشار الصَّالح إلى أنه في حال نجح ذلك حسب ما هو مخطط له من قبل الوزارة سيجري تطبيق هذه الآلية العام القادم على كافة البلديات.

وأوضح وزير الحكم المحلي أن هدف هذه الخطة هو النهوض بواقع قطاع البلديات ودعمها بعدة برامج، لافتا إلى الدعم الاوروبي لهذه الخطة التي تأتي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، من أجل دعم الهيئات المحلية وتعزيز اللإمكانيات المالية لهذه الهيئات لتقديم الخدمة الأفضل لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.