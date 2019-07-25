الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد طقاطقة

رفضت محكمة الاحتلال العليا تحديد موعد لتسليم جثمان الشهيد الاسير نصار ماجد طقاطقة الى ذويه من اجل مواراة جثمانه الثرى في مسقط راسه بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأوضح مدير العلاقات العامة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن قرار المحكمة جاء ردا على التماس قدمته الهيئة من خلال محامييها، مشيرا الى ان قرار المحكمة في ذات الوقت تضمن بعدم نقل جثمان الشهيد الى مقبرة الارقام دون ان يتم تحديد موعد للافراج عنه.

وكان طقاطقة اعتقل بتاريخ 19/6/2019، وتعرض لتحقيقات قاسية وعزل، عدا عن إهماله طبيًا بشكل مقصود، ووفقًا لنتائج تشريحه، فقد تبين أن الأسير أُصيب بالتهاب رئوي حاد وكان من المفترض تحويله فورًا إلى إحدى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج اللازم، لكنه تُرك وحيدًا يصارع المرض في زنزانته الإنفرادية في عزل "نتسيان" حتى استشهاده.