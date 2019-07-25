صحيفة: الاحتلال يخشى ارتفاع وتيرة الاشتباك مع لبنان ودفع المقاومة إلى الرد

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن "العدو الاسرائيلي يحرص على عدم رفع التوتّر على الحدود مع لبنان إلى منسوب الاشتباك ودفع المقاومة إلى الردّ عليه".

وبحسب الصحيفة فإن هذا الخوف يأتي بعد لمس تطوّرات في موقف الجيش اللبناني لناحية قرار الردّ على الخروقات، الذي تمثّل أخيراً برفع الجيش لبرج مراقبة إسمنتي (للمرة الأولى، الأبراج اللبنانية حديدية في جنوب الليطاني)، يطلّ على النقطة B1 في مقابل البرج المعادي".

من جهة أخرى، أكّدت مصادر متابعة في نيويورك لـ"الأخبار" أن "مواقف الدول في جلسة مجلس الأمن المغلقة لنقاش القرار 1701 لم تختلف عن مواقفها في العلن في جلسة الثلاثاء، وأن الكلمات مكرّرة مع تجنب واضح لموضوع تغيير المهام".