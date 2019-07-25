الداخلية تصدر تعميماً للمسافرين عبر معبر رفح

أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم الخميس تعميماً للمسافرين عبر معبر رفح، دعت فيه إلى حجز تذاكر السفر بعد المرور من المعبر بحسب أرقام التسجيل لكل مسافر.

و أكدت الوزارة إلى ان إدارة المعبر غير ملزمة بمواعيد حجز تذاكر الطيران للمسافرين نظراً لطبيعة العمل في المعبر.

و نوهت الوزارة إلى أنها لن تنظر في أي طلبات استعجال أو مناشدات متعلقة بمواعيد حجز الطيران للمسافرين وإبراء مسؤوليتها عن فقدان المسافرين لحجوزاتهم.

و كانت الوزارة أعلنت يوم أمس الاربعاء أن العمل بمعبر رفح البري سيُخصص لسفر الحجاج فقط لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من يوم غدٍ الخميس وحتى الأحد المقبل.

ونوهت أن عمل المعبر سيستأنف للمسافرين العاديين ابتداءً من صباح الإثنين 7/29، وفق ما سيتم الإعلان عنه.