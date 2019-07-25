تدهور صحتهم.. نقل أسرى مضربين عن الطعام لمعتقل عيادة الرملة

قالت نادي الأسير، إن أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: الأسير منير العبد، وحمزة عواد وكلاهما من بلدة كوبر، إضافة إلى الأسيرين إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، وأحمد غنام من بلدة دورا.

وأضاف النادي في بيان صحفي، أنه في اليوم الـ25 لاضراب تسعة اسرى عن الطعام تم نقل كلا من: محمد ابو عكر ومصطفى الحسنات وحذيفة حلبية الى مشفى سجن الرملة بعد تدهور اوضاعهم الصحية.

ولفت أن خمسة أسرى آخرين يواصلون الإضراب عن الطعام وهم: الأسير حذيفة حلبية، ومحمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات وذلك منذ (25) يوماً، حيث يواجه الأسرى الثلاث أوضاعاً صحية صعبة، ووفقاً لآخر المعلومات فقد نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الأسرى الثلاث صباح اليوم إلى معتقل "عيادة الرملة".

وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسرى الثلاث في وقت سابق من معتقل "النقب" إلى العزل في معتقلات "أيلا"، و "عسقلان" و"أوهليكدار"، في محاولة للضغط عليهم وإنهاكهم.

ويواصل الأسير حسن الزغاري إضرابه عن الطعام منذ (17) يوماً في زنازين معتقل "عوفر"، و الأسير سلطان خلوف، منذ ثمانية أيام.

وبيّن أن إدارة معتقلات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين، من خلال حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلت تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وقيام السّجانين بمضايقات على مدار الساعة، وكل ذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار في خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري.

الجدير بالذكر أن الأسيرين جعفر عز الدين من محافظة جنين، وأحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، قد علقا إضرابهما عن الطعام يوم أمس وذلك بعد إضراب استمر به الأسير عز الدين لمدة (39) يوماً، والأسير زهران لمدة (32) يوماً، وذلك بعد تحديد سقف اعتقالهما الإداري.