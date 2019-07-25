جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine)

اختتمت شركة جوال فعاليات المخيم التدريبي الخامس الخاص ببرنامج ( (code for Palestine والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية في مدينتي غزة واريحا، مستهدفاً الطلاب ذوي الفئة العمرية (14سنة) المتميزين والطموحين ممن يملكون القدرة على المثابرة والتعلم في مجالات الحاسوب والتكنولوجيا والمبادرات، والذين يتطلعون إلى مستقبل مهني متميز يسهم بالنهوض بالمجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات، حيث يتم تدريب الطلاب لمدة ثلاث سنوات يبدا بعمر 14 سنه ويتخرج من البرنامج بعمر 17 سنة.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية "يشرفنا الاستمرار برعاية فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج تعلم البرمجة للسنة الخامسة على التوالي والذي تم اطلاقه عام 2015 بهدف تعليم مهارات البرمجة والريادة لطلاب المدارس في المرحلة الثانوية بحيث يشمل الطلبة المميزين في الضفة الغربية وقطاع غزة" ، مشيراً الى ان الطلاب تدربوا لمدة أسبوعين من خلال مجموعة من المدربين المتخصصين من جامعات عالمية، وقد تخرج من البرنامج منذ اطلاقه 92 طالب، موضحاً بأن البرنامج ينطلق مع الطلبة الذين انهوا مرحلة الصف التاسع، ولديهم مهارات وقدرات التكنولوجية، ليتواصل معهم طيلة العام الدراسي بما يشمل المخيم الصيفي والذي يعقد في نادي ومركز تدريب مجموعة الاتصالات في مدينة اريحا، لمدة اسبوعين وبواقع 92 ساعة تدريبية مكثفة كل سنة ولمدة ثلاثة سنوات وحتى مرحلة الثانوية العامة.

و نوه العكر ان البرنامج يتضمن عقد لقاءات اسبوعية تشمل المحاضرات والورش التدريبية والعملية ومشاريع للغات البرمجة على ايدي اكِفاء دوليين في البرمجة وريادة الاعمال والتفكير التحليلي، وبالتعاون مع واحدة من أفضل الجامعات الامريكية وهي جامعة ستانفورد، ويتلقى الطلاب تدريباً عملياً و نظرياً على الطرق المختلفة للتصميم المعاصر واكتشاف الافكار الابداعية من خلال طرق جديدة للتفكير وبتطبيقها على مشاريع.

وأكد العكر على أهمية دعم برامج تطوير التعليم التكنولوجي في فلسطين، من أجل تشجيع ريادة الأعمال من خلال تدريس المهارات اللازمة لتطوير مهارات التفكير والابداع في مجال البرمجة، مما سيفتح افاقاً جديدة وفرص واعدة للعمل مستقبلاً، مشيراً إلى أهمية دعم قطاع الشباب الريادين وأفكارهم من أجل المساهمة في فتح آفاق جديدة لهم.

وقالت سماح ابو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، الجهة المنفذة للمشروع “ان برنامج تعلم البرمجة ومنذ اطلاقه عام 2015، قد قام بتخريج 92 طالب، ونجح 7 طلاب بالحصول على منح في جامعات أمريكية مرموقة مثل جامعة ستانفورد خلال عام 2019، إضافة الى نسبة زيادة عدد الطلاب الملتحقين في المخيم الصيفي لعام 2019، وزيادة عدد المدربين و الذي بلغ عددهم 19 مدرب دولي و 15 محلي، مشيرة الى ان الهدف الرئيسي من برنامج Code for Palestine هو المساهمة في تطوير مستوى التعليم التكنولوجي في فلسطين ،من اجل رفع كفاءة الطالب في الجامعات والمعاهد الفلسطينية من خلال تهيئتهم لاكتساب مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.