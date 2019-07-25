برشلونة: هذا هو سعر بيع كوتينيو

حدد نادي برشلونة الاسباني السعر النهائي لنجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي من المتوقع انتقاله إلى أحد الفرق الأوروبية العملاقة خلال موسم الانتقالات الحالي.

وبحسب الصحافة الاسبانية فإن برشلونة لا يفكر في بيع كوتينيو هذا الصيف إلا في حال وصل النادي عرض بقيمة 120 مليون يورو أو أكثر، وأي عرض آخر أقل من هذا المبلغ لن يلتفت له النادي.

وتعاقد النادي الكتالوني مع فيليب كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون كمتغيرات دفع نصفها تقريبا حتى الآن، ولم يقدم اللاعب أي شيء يذكر على مدار موسم ونصف، ويبدو أنه ما زال لم ينسجم مع الفريق بالشكل المطلوب.