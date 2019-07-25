ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اليابان توضّح موقفها من هدم "إسرائيل" مباني في واد الحمص

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:29 - 25 يوليو 2019
واد الحمص ‫"أرشيفية" واد الحمص ‫"أرشيفية"
مشاركة

عبرت حكومة اليابان، اليوم الحميس، عن قلقها العميق إزاء قيام الاحتلال "الإسرائيلي" بهدم حوالي 10 مبانٍ يملكها فلسطينيون في واد الحمّص بصور باهر في القدس المحتلة.

وقال تاكيشي أوسوغا، السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية، في بيان صحفي: "لدى اليابان إيمان راسخ بأن القضايا التي تواجه الطرفين، إسرائيل وفلسطين، لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات المباشرة المستندة إلى الثقة التي تبنى من خلال جهود الطرفين، ويتعارض هذا العمل مع الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، لتهيئة بيئة مواتية لحوار جاد بين الطرفين، وتحقيق حل الدولتين حيث تتعايش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية المستقلة بسلام".

وطالب أوسوغا، كلا الطرفين على العمل لتعزيز الثقة المتبادلة ومواصلة بذل الجهود المستمرة نحو عملية التسوية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات