اليابان توضّح موقفها من هدم "إسرائيل" مباني في واد الحمص

عبرت حكومة اليابان، اليوم الحميس، عن قلقها العميق إزاء قيام الاحتلال "الإسرائيلي" بهدم حوالي 10 مبانٍ يملكها فلسطينيون في واد الحمّص بصور باهر في القدس المحتلة.

وقال تاكيشي أوسوغا، السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية، في بيان صحفي: "لدى اليابان إيمان راسخ بأن القضايا التي تواجه الطرفين، إسرائيل وفلسطين، لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات المباشرة المستندة إلى الثقة التي تبنى من خلال جهود الطرفين، ويتعارض هذا العمل مع الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، لتهيئة بيئة مواتية لحوار جاد بين الطرفين، وتحقيق حل الدولتين حيث تتعايش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية المستقلة بسلام".

وطالب أوسوغا، كلا الطرفين على العمل لتعزيز الثقة المتبادلة ومواصلة بذل الجهود المستمرة نحو عملية التسوية.