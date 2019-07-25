هل سيتم ايقاف انتقال غريزمان إلى برشلونة؟

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، أن صفقة برشلونة مع المهاجم أنطوان غريزمان يمكن إلغائها بسبب ادعاءات قدمها مجلس إدارة أتلتيكو مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد أصدر بياناً بعد رحيل غريزمان مقابل 120 مليون يورو ، وقال أن برشلونة مدين له بمبلغ إضافي قدره 80 مليون بسبب مفاوضات جرت قبل تخفيض قيمة الشرط الجزائي.

وجاءت تصريحات تيباس في مقابلة جرت مع محطة “أوندا سيرو” الإذاعية الإسبانية ، حيث تناول العديد من الموضوعات الرئيسية بما في ذلك قضية انتقال الفرنسي غريزمان إلى نادي برشلونة.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني إن "أتلتيكو مدريد استفسر عما إذا كان بإمكاننا إيقاف انتقال جريزمان إلى برشلونة ، من الممكن القيام بذلك وقد تم إنشاء آلية وهيئة تحكيم للبت بهذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم أنطوان غريزمان كان قد شارك أمس الثلاثاء في مباراة ودية في بطولة كأس راكوتين ضد تشيلسي ، وهي أولى مباريات برشلونة الودية استعداداً للموسم الجديد.