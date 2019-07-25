جولة تحضيرية سيئة لبطل اوروبا ليفربول

اختتم الفريق الإنجليزي ليفربول جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية بتعادل مع الفريق البرتغالي سبورتينغ، عاجزًا عن تحقيق أي فوز خلال جولته.

وتعادل ليفربول بنتجة 2 – 2 مع سبورتينغ، في الدقيقة الرابعة، ومن خطأ فادح لحارس ليفربول البلجيكي، سيمون مينيوليه، افتتح سبورتينغ التسجيل بتسديدة بعيدة للاعب الوسط، برونو فرنانديس، أفلتت من يدي مينيوليه، بديل البرازيلي أليسون بيكر، إلى داخل الشباك.

لكن ليفربول رد في الشوط الأول بهدفين للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، في الدقيقة 20، ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم، في الدقيقة 44. وفي الثاني، عادل البرازيلي وندل بتمريرة حاسمة من المميز فرنانديس، في الدقيقة 53.

وكان ليفربول الذي يغيب عنه نجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه بعد مشاركتهما مع منتخبي بلاديهما في كأس أمم أفريقيا والبرازيليان أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو بعد تتويجهما بلقب كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا"، خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3 الجمعة في بوسطن ثم أمام إشبيلية الإسباني 1-2 الأحد في انديانا.

واستهل المدافع الهولندي اليافع سيب فان دن بيرغ (17 عاما)، المنتقل من زفوله الصيف الجاري، مشواره مع ليفربول بنزوله في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت على ملعب يانكي ستاديوم.

ويلتقي ليفربول نابولي الإيطالي في ادنبره الاحد المقبل قبل خوضه معسكرا تدريبيا في مدينة ايفيان الفرنسية. ومن المقرر خوضه مواجهة أخرى ضد ليون الفرنسي في جنيف في 31 تموز/يوليو الجاري قبل مباراة درع المجتمع ضد مانشستر سيتي بطل البريميرليغ في 4 اب/أغسطس على ملعب ويمبلي.

ويلعب ليفربول وديا مع شالكه الألماني في 6 آب/أغسطس قبل أن يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة نوريتش سيتي في 9 منه، على أن يخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد مواطنه تشلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 14 من الشهر ذاته في إسطنبول.