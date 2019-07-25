موعد وقفة عرفة في مصر 2019

يستعد المسلمون في مصر لاستقبال العيد الكبير للاحتفال به واستقبال وقفة عرفة، حيث يستعدون لشراء الأضحية لذبحها بعد صيام يوم عرفة.

كما و تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع الدول وتجتمع جميعها على الشعور بالبهجة والسرور خاصة للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد من ذبح الأضاحي والخروج والفسح بالحدائق والمتنزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء وشراء لوازم العيد وغيرها.

وقد أكد الدكتور “محمد غريب” أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس وسيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس ليكون يوم الأحد 11 أغسطس هو أول أيام العيد فلكيا ليستمر حتى 14 أغسطس.

كما وأعلن معهد أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن ميلاد هلال شهر ذي الحجة بعد حدوث الاقتران في الخامسة و 12 دقيقة بتوقيت القاهرة في الخميس 29 ذي القعدة الأول من أغسطس المقبل، ومن المقرر استطلاع هلال ذي الحجة قريبا من قبل دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية.