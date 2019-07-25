منع رفع العلم "الإسرائيلي" في مدينة فرنسية

منعت شرطة مدينة ستراسبورغ الواقعة شرق فرنسا، اليوم الخميس، رفع العلم الإسرائيلي من قبل مشجعي فريق مكابي حيفا الذي سيخوض هذه الليلة مباراة في تصفيات الدوري الأوروبي.

ووفق القناة العبرية السابعة، فقد جاء القرار يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في معاداة السامية، مشيرة إلى أن الشرطة فرضت عددًا من القيود على المشجعين.

وقالت القناة إن من بين تلك القيود السماح للمشجعين فقط بالتواجد في أماكن معينة بالمدينة للتسكع بها وزيارتها، وتحديد عدد المشجعين داخل الاستاد بـ 600 مشجع فقط، وحظر رفع العلم في الملعب ومحيطه والمدينة.

من جانبها، قالت أليزا بن نون سفيرة "إسرائيل" في فرنسا، إنه تم السماح لتظاهرات تدعو لمقاطعة إسرائيل تحت اسم حرية التعبير، لكن السلطات تمنع مشجعي مكابي حيفا من رفع العلم، هذا أمر غير مقبول.

وأشارت المتحدثة باسم الشرطة الفرنسية، إنها تخشى على حياة "الإسرائيليين" من أي هجمات سواء متعلقة بـ "العداء لهم" أو بسبب كرة القدم، فيما ادّعت صحيفة يسرائيل هيوم أن ثلاثة مشجعين "إسرائيليين" تعرضوا للضرب العنيف من قبل فرنسيين في مطعم بالمدينة.