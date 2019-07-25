"نيسان موتورز" تستغني عن 12.5 ألف وظيفة لـ"كبح النفقات"

أعلن عملاق السيارات الياباني "نيسان موتورز"، الخميس، عزمه الاستغناء عن 12.5 ألف وظيفة خلال الفترة المقبلة، في محاولة لكبح النفقات.

وذكرت الشركة في بيان، أن الوظائف المقرر الاستغناء عنها تشكل 9 بالمئة من مجمل القوى العاملة لديها، "وسنقلص الإنتاج لتحقيق تحول نحو زيادة الأرباح".

يأتي ذلك، بالتزامن مع تراجع مبيعاتها في عديد الأسواق العالمية، وبعد شهور قليلة من أزمة فساد أصابت رأس هرمها الإداري، مرتبطة برئيسها السابق كارلوس غصن.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 98.5 بالمئة في الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 14.8 مليون دولار.

ويبدأ العام المالي للشركة في أبريل/ نيسان حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي.

وتعاني الشركة من منافسة حادة في أسواقها بأمريكا الشمالية، دفعها لخفض الأسعار لتعزيز التنافسية مع الشركات الأخرى.

ودافع رئيس المجموعة، هيروتو سايكاوا، في وقت سابق من العام الجاري عن عمليات تسريح الموظفين المرتقبة، بسبب عدم وجود خيارات، بعد عمليات التوسع الكبيرة التي نفذها الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن.

وتراجعت الأرباح الصافية لنيسان 57 بالمئة في العام المالي 2019/2018.

وقالت المجموعة في وقت سابق، إنها واجهت خلال العام المالي الماضي "مناخا عالميا غير مواتٍ للأعمال، وتكبدت تكاليف قصيرة الأجل بسبب مبادراتها لتحسين جودة المبيعات في الولايات المتحدة".