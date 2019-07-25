اسعار الدينار الجزائري مقابل اليورو في السوق السوداء اليوم الخميس

شهد سعر اليورو مقابل الدينار اليوم الخميس انخفض كبير بالسوق السوداء، وذلك مقارنة بأسعار الصرف المسجلة يوم أمس الأربعاء بسوق السكوار في الجزائر العاصمة، وسط توقعات بالمزيد في انخفاض اليورو أمام العملة المحلية خلال الفترة المقبلة نتيجة توقف العديد من المشاريع الاستثمارية وتراجع عمليات الاستيراد من الخارج .

كما وسجل سعر صرف 1 أورو في سوق السكوار 190 دج للشراء و195 دج للبيع، وانخفض سعر اليورو أمام الدينار الجزائري بولايات سطيف وعنابة مسجلا 185 دج للشراء و190 دج للبيع، في حين تراجع سعره بشكل ملحوظ بالمناطق الغربية مسجلا 180 دج للشراء و185 دج للبيع بسوق بوقادير ووهران وتلمسان .

واوضحت البنوك الجزائرية ان سعر صرف اليورو بالتعاملات الرسمية بالبنوك في بداية تعاملات اليوم، سجل 130.66 دج للشراء و133.32 دج للبيع، وأرجع تجار العملة الصعبة حالة انهيار سعر صرف العملة الأوروبية أمام الدينار الجزائري بالسوق الموازية لتراجع الطلب على “الدوفيز” بالاضافة لرفض المغتربين العائدين لأرض الوطن من مختلف الدول بيع ما لديهم من كميات سواء اليورو أو الدولار .

كما أن اليورو كان قد ارتفع الأسبوع الماضي بسبب تزايد الطلب على الصرف من قبل الجزائريين الراغبين في مغادرة التراب الوطني باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، بالاضافة لمواطنين آخرين متوجهين لمختلف دول العالم للسياحة خصوصا تركيا وتونس .