ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

سابقة.. أردني يحصل على "معدل 100%" بالثانوية العامة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:22 - 25 يوليو 2019
احمد عثمان احمد عثمان
مشاركة

حصل الطالب أحمد سامي عثمان، اليوم الخميس، على معدل 100% في الفرع العلمي بنتائج الثانوية العامة، حيث يعتبر ذلك سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن،

وحول تفوقه بهذا المعدل، يقول عثمان: "إنه نظم دراسته ووقته حيث حدد نحو 5-6 ساعات دراسة في اليوم والتحق بمركز خاص للتقوية في مادة الرياضيات"، مضيفًا أنه يطمح لدراسة الطب، داعيا الشباب للفرح دون إيذاء الآخرين، ووضع أهداف نصب أعينهم، ولتحديد طموحاتهم وأن يكونوا أقوياء مثابرين".

والطالب عثمان الابن الأكبر بين خمسة شباب، ويعمل والده في برمجة الكمبيوتر بالسفارة الجزائرية فيما تعمل والدته كمدرسة للتربية الإسلامية في مدارس "الأونروا".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات