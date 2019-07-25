أسعار الاضاحي في الجزائر 2019

اعلنت الاسواق في الجزائر عن اسعار الاضاحي لهاذا العام والذي شهدت ارتفاعا كبير جدا وصلت الى 60 ألف دينار، بعد انتشار نقاط البيع الرسمية والفوضوية عبر أغلب البلديات خاصة بالعاصمة.

واشارت الاسواق أن سعر الخروف العادي تراوح بين 34 ألف دينار و 40 ألفًا (ما يعادل 350 دولارًا)، بينما الكبش الجيد لم ينزل ثمنه تحت سقف 50 ألف دينار (420 دولارًا) ليصل عند أجود الكباش بين 60 ألف دينار و 100 ألف دينار (بين 510 و850 دولارًا) وقد يزيد عن ذلك، ومن الجدير ذكره، أن الكيلوغرام الواحد من اللحم يتجاوز 1700 دينار (15 دولارًا).

ورغم توفر نحو 25 مليون رأس غنم في الجزائر ، بحسب بيانات رسمية، إلا أن أسواق الأضاحي مرشحة لتكريس عنوان كبير منذ سنوات هو ”المغالاة“.

كما وتفوق الأسعار المطبقة بالمدن الكبرى، تلك المتداولة على مستوى الأسواق بالولايات الداخلية بقرابة 30 من المئة، حيث تتراوح أسعار المواشي على مستوى هذه الأخيرة بين 25 و40 ألف دينار، وسارع السماسرة والمضاربون إلى استئجار نقاط لبيع المواشي بالعاصمة والمدن الكبرى، على غرار كل سنة.

وفي السياق نفس، أشعلت المزايدات ”بورصة المواشي“ في الجزائر قبل نحو 17 يومًا عن عيد الأضحى المبارك، حيث عاد ”المضاربون“ مجددًا لفرض منطقهم رغم التطمينات الرسمية بكسر الأسعار.

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