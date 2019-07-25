أولمرت يلغي زيارة لسويسرا خشية من الاعتقال على خلفية جرائم حرب بغزة

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية صباح اليوم الخميس بأن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، ألغى بالأمس، زيارة كانت مقررة إلى سويسرا خشية تعرضه للاعتقال والتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بغزة.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن أولمرت ألغى زيارته لسويسرا، بتعليمات من وزارتي القضاء والخارجية، خوفا من توقيفه للتحقيق، بارتكاب مجاز وجرائم حرب بقطاع غزة، خلال الحرب الأولى 2008.وكشفت الصحيفة العبرية، أن وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين، تلقيتا بلاغًا من السلطات السويسرية، بأنه سيتم اعتقال أولمرت بمجرد وصوله إلى البلاد، وسيتم استجوابه للاشتباه بارتكابه جرائم حرب بغزة.

ولفتت الصحيفة، الى أنه وبعد مناقشات مطولة بين أولمرت ومسؤولين قانونيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تم ابلاغ أولمرت أنه سيتم اعتقاله، وحثوه على إلغاء زيارته حتى لا يتسبب بإحراج "إسرائيل".

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن عدة دول أوروبية، هددت بالسابق باعتقال رؤساء وزراء، وأعضاء كنيست سابقين، بسبب ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان وغزة.