البطش يحذر الاحتلال من الاستمرار باطلاق النار نحو المتظاهرين

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار، الشيخ خالد البطش أنه في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا لحماية حقه في العودة وكسر الحصار الظالم منذ سنوات عبر مسيرات شعبية وادوات سلمية، يستمر الاحتلال عبر تعليمات اطلاق النار للقناصة القتلة في تشريع القتل تحت سمع وبصر العالم ومنظمات حقوق الانسان دون ادانة او رفض من المجتمع الدولي المنافق والمنحاز للاحتلال .

و حذر البطش في تصريح له اليوم الخميس الاحتلال من استمرار اطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة وابناء شعبنا بالضفة المحتلة، محملاً العدو تداعيات هذه السياسة، وما قد تؤول اليه الامور من ردة فعل فصائل المقاومة التي لن تصمت على تلك الجرائم .

و جدد مطالبته للراعي المصري الذي رعى تفاهمات وقف النار عام 2014، ويسعى اليوم لإنجاز اجراءات كسر الحصار عن غزة لممارسة الضغط على الاحتلال لوقف سياسة اطلاق النار على المتظاهرين شرق قطاع غزة .