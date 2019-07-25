وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الخميس

اكدت رئاسة الجمهورية في تونس خبر وفاه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، عن عمر يناهز 92 عاما، وذلك اليوم الخميس 25/7/2019 والذي نقل امس الى المستشفى العسكري بتونس.

كما واوضحت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة، سعيدة قراش، ان السبسي نُقل يوم 21 يونيو إلى المستشفى العسكري لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه "لوعكة صحيّة خفيفة"، ثم غادر المستشفى "في صحة جيدة".

يشار الى ان السبسي كان قد وقع في 5 يوليو أمرا يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر، كما وقع في اليوم نفسه أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت لاحق العام الجاري.

ومن الجدير ذكره ان كان آخر ظهور للرئيس التونسي، يوم الاثنين الماضي، خلال استقباله وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بقصر قرطاج، كما وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر 2014، وحتى وفاته اليوم، وكان من المفروض أن تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل.