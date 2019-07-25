عناوين الصحف السياسية والاقتصادية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 25 يوليو 2019م

اصدرت الصحف السودانية اليوم الخميس ابرز العناوين السودانية والاقتصادية واهم الاحداث في السودانوعلى راسها: ان القوات المسلحة في السودان اعلنت في بيان لها الاربعاء عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.

من اهم وابرز العناوين السياسية والاقتصادية والاحداث اليوم فهي كالتالي:

عناوين سياسية :

فيديو بيان القوات المسلحة في السودان بشأن المحاولة الإنقلابية بمشاركة رئيس الأركان المشتركة – نص

تجمع المهنيين يتوقع تشكيل حكومة مدنية خلال أسبوع ويعلن مرشحه

إستمرار حملة الإعتقالات على خلفية محاولة الإنقلاب في البلاد – الاسماء

السودان: اعتقال رئيس أركان الجيش ومجموعة من الضباط بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب

فيديو : محاولة الانقلاب على المجلس العسكري الانتقالي .. ماذا جرى ؟

اعتقال الصادق الرزيقي وأسامه عبدالله ومدير التصنيع الحربي

اعتقال رئيس أركان الجيش وقيادات سياسية بينهم بكري حسن صالح بتهمة تدبير انقلاب

تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان المشتركة

برعاية امارتية قوش وعبدالغفار يطويان صفحات الخلاف

اجتماع طارئ لـ “الحرية والتغيير” للوقوف على مايحدُث في “الجيش”

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد استئناف التفاوض بين قوى التغيير والمجلس العسكري

اشتباكات بين قوات الحكومة وجبهة الخلاص بالقرب من العاصمة جوبا

الدور القطري التخريبي.. ما بين صاروخ إيطاليا والإعداد لما بعد سقوط البشير – فيديو

الاتحاد الأفريقي: استئناف التفاوض بين العسكري والتغيير بالسبت

قرار بفصل رئيس أركان الجيش الوطني بجنوب السودان

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها يوم الأربعاء، عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المش

اعتقال بكري والزبير وكرتي وكمال عبد اللطيف على خلفية المحاولة الانقلابية

الفيدرالي يشيد بتوجيه حميدتي بوقف مليونية شكر “الدعم السريع”

القوات المسلحة تتهم قيادات من الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني بالمحاولة الانقلابية الفاشلة

“الجيش” يؤكد إحباط محاولة انقلابية بمشاركة رئيس الأركان وقيادات من الحركة الإسلامية

القوات المسلحة: إحباط محاولة إنقلابية

اعتقال بكري حسن صالح

( التيار) تنشر خطاباً يبطل قراراً بتعيين أمين عام مجلس الأدوية والسموم

وقفة احتجاجية لأسر مُعتقلين من قادة النظام المخلوع أمام النيابة العامة

“حميدتي” يتحدث عن خيانة داخلية ويهتف (مدنية)

معلمون ينفذون وقفة إحتجاجية امام وزارة التربية

السودان.. توقيف ضباط وقيادات من نظام البشير خططوا لانقلاب

التيار الثوري لحركة الإصلاح الآن يعلن انسلاخه وانحيازه لوثيقة الحرية والتغيير

بعد مخاض عسير الثورية والتغيير .. تجاوز المطبات

تقرير أحداث الاعتصام .. ما هو المصير؟

السعودية: نقف مع السودان في (الفرح والضيق)

حميدتي يهتف.. (مدنيااااا)

مباحثات بين (المهنيين) والشعبية جناح الحلو

في أول حوار له بعد تقديمه لعريضة بطلان الانفصال للدستورية لـ (الانتباهة): ناجي مصطفى بدوي: استفتاء الجنوب مخالف للقانون الدولي

المتحدث باسم (تجمع المهنيين) محمد ناجي الأصم لـ(الانتباهة): (الحرية والتغيير) متمسكون بحكومة الكفاءات وليس المحاصصة

جنوب السودان : معارك ضارية بين متمردين والقوات الحكومية بالقرب من جوبا

مطالبات ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

الخلافات تؤجل إعلان اتفاق مشاورات أديس أبابا

عودة الوفد للخرطوم.. ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎورات ﺑﻴﻦ قوى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ وﺟﻬﻮد ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺤﻠﻮ وﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ

إحباط محاولة انقلاب جديدة قادها منسوبيين للحركة الإسلامية واعتقال رئيس الأركان المشتركة

إحباط رابع محاولة انقلابية في السودان منذ الإطاحة في البشير

توقيف ضباط وقيادات بنظام المخلوع البشير في محاولة انقلاب جديدة – الاسماء

إبراهيم الأمين: تشكيل الحكومة سيساعد على تفكيك النظام البائد

الحرية والتغيير تدعو لمسيرات في الخرطوم وعدة مدن سودانية رفضا للمحاصصة الحزبية

جوبا قلقة على أمن سفارتها في كينيا

دونالد بوث : واشنطن ألغت عقوبات على الخرطوم

حميدتي يدعو لتأجيل مسيرة داعمة للجيش والدعم السريع ويكشف عن خيانة داخلية كبيرة

قوى التغيير تحشد للخروج في مظاهرات الخميس رفضا للمحاصصة الحزبية

خلافات تؤجل اتفاقا بين قوى التغيير والجبهة الثورية

حزب التحرير في السودان يطالب بإقامة دولة الخلافة

ياسر عرمان يتحدث عن دوره في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.. شاهد ماذا قال ؟

بتهمة محاولة إنقلاب.. حملة اعتقالات واسعة لضباط بالقوات المسلحة ورموز النظام السابق

حزب سياسي بارز في الثورة يتهم قوى الحرية والتغيير بمحاولة اغتيال رئيسه

التيار: ارجأ زيارة لـ”حميدتي” إلى مصر

جريدة لندنية تكشف اخر التطورات في اجتماعات اثيوبيا وتتحدث عن اتفاق مع الحركات المسلحة وهيكلة وقيادة جديدة لتحالف التغيير ونسب التمثيل

الصيحة: هيئة الدفاع عن البشير تعتزم دعوة أجهزة الإعلام كافة لنقل المحاكمة

بالفيديو : حميدتي يصدر تصريحات نارية ويكشف عن خيانة داخلية كبيرة جدا ويصيح “مدنية”

جريدة لندنية :مستقبل السودان رهين كسر قيود إرث الماضي المكبلة..الحركات المسلحة السودانية مصدر التوتر والسلام

بالفيديو : أكاديمي سوداني يحذر من اقتراح تحويل الأموال للمغتربين دون رسوم وبسعر السوق السوداء

غضب شعبي ضد سلفا كير بسبب حظر النشيد الوطني

محامٍ: استفتاء الجنوب مخالف للقانون الدولي