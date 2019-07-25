ابرز عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس 25/7/2019

تناولت عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 25/7/2019، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ويأتى على رأسها: عبد الناصر والإخوان "الزعيم والفئران"، الرئيس: أحدث التكنولوجيا العالمية بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، "شباب اليد" يحجز مقعده وسط الثمانية الكبار، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق خلال 72 ساعة، فتح باب المشاركة بمبادرة "اسأل الرئيس".

من اهم العناوين لليوم على الصحف المصرية كالتالي:

اليوم السابع

ـ الرئيس يوجه بتطبيق المعايير العالمية فى المدن الجديدة.. السيسى يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية لمتابعة المشروعات القومية.. وبسام راضى: الرئيس يلتقى وزير الداخلية

ـ الفراعنة الصغار يهزمون صربيا.. منتخب شباب اليد يكتب التاريخ فى مونديال إسبانيا.. مواجهة مهمة فى ربع النهائى اليوم.. ونجوم اليد ينافسون أفضل 8 منتخبات عالمية

ـ أول اجتماع للحكومة فى مدينة العلمين الجديدة.. رئيس الوزراء: العلمين الجديدة ستصبح العاصمة الثانية للدولة مستقبلا.. وإطلاق منظومة التحول الرقمى أول أغسطس المقبل

ـ جلال هريدى مؤسس حزب حماة وطن لـ«اليوم السابع»: السيسى رجل نظيف اليد واللسان.. وأفضل رئيس فى تاريخ مصر

ـ نقلة تاريخية فى جراحات بورسعيد بفضل التأمين الصحى الشامل.. المحافظة تشهد لأول مرة عملية ترقيع قرنية و « 120 تجميل عيون»

ـ اليوم.. ختام تنسيق المرحلة الأولى.. 125 ألف طالب يسجلون رغباتهم على موقع التنسيق دون أية شكاوى



الأهرام

الرئيس: أحدث التكنولوجيا العالمية بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة.. مجتمعات عمرانية متطورة ونماذج تنموية بكامل المرافق والخدمات

فى أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة.. منظومة التحول الرقمى أول أغسطس.. وإجراءات لمواجهة السحابة السوداء

انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق اليوم

التعليم: لا تراجع عن "الثانوية التراكمية"

"شباب اليد" يحجز مقعده وسط الثمانية الكبار

تريزيجيه ينضم رسميًا لأستون فيلا.. وصحف إنجلترا: صفقة رابحة

المسمارى: حان وقت معاقبة قطر

زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تصل إلى 126%

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