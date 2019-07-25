اسعار الذهب اليوم الخميس في الاسواق المصرية مع المصنعية

شهدت اسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب، حيث يهبط لمدة يومين او ثلاثة ثم يصعد مرة واحدة، كما وبلغ سعر الذهب اليوم الخميس اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 658 جنيه، وذلك يعتبر أدنى سعر للمعدن الأصفر منذ فترة.

اما التغيرات لحركة أسعار الذهب فهي ترجع إلي العديد من العوامل المحلية والعالمية، ومنها سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء، أيضاً حالة العرض والطلب بسوق الشراء وسعر أوقية الذهب عالميًا، حيث أن اضطراب سعر الدولار وعدم استقراره، يؤدى إلى تغير أسعار الذهب سواء كانت زيادة أو نقصاناً بنسبة كبيرة، ولكن بشكل عام تتغير أسعار الذهب متأثرة بالتغير الذي تشهدها الأسعار عالمياً.

فيما يلي اسعار الذهب لليوم الخميس: