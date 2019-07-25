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اسعار الذهب اليوم الخميس في الاسواق المصرية مع المصنعية

  • فلسطين اليوم
  • 12:45 - 25 يوليو 2019
اسعار الذهب فى مصر مع المصنعية اسعار الذهب فى مصر مع المصنعية
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شهدت اسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب، حيث يهبط لمدة يومين او ثلاثة ثم يصعد مرة واحدة، كما وبلغ سعر الذهب اليوم الخميس اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 658 جنيه، وذلك يعتبر أدنى سعر للمعدن الأصفر منذ فترة.

 

اما التغيرات لحركة أسعار الذهب فهي ترجع إلي العديد من العوامل المحلية والعالمية، ومنها سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء، أيضاً حالة العرض والطلب بسوق الشراء وسعر أوقية الذهب عالميًا، حيث أن اضطراب سعر الدولار وعدم استقراره، يؤدى إلى تغير أسعار الذهب سواء كانت زيادة أو نقصاناً بنسبة كبيرة، ولكن بشكل عام تتغير أسعار الذهب متأثرة بالتغير الذي تشهدها الأسعار عالمياً.

فيما يلي اسعار الذهب لليوم الخميس:

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24 752 45.04$
سعر جرام الذهب عيار 21 658 39.37$
سعر جرام الذهب عيار 18 564 33.73$
سعر الجنيه الذهب 5351 319.62$
سعر أوقية الذهب _____ 1,425 $
سعر كيلو الذهب 750.810 ____
سعر الدولار اليوم 16.66 1$
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