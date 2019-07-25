صحفي شهير: جونسون نسخة الرجل الفقير من ترامب وشخص بلا قيم

علّق الصحفي الشهير بيتر أوبورن على انتخاب بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا، قائلاً، إن جونسون يعتبر نسخة الرجل الفقير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنه شخص بلا قيم، وانتهازي حتى النخاع.

وقال أوبورن في مقال له بموقع "ميدل إيست آي"، إن جونسون وترامب، لديهما مقدرة فائقة على الإفلات من عواقب أخطاء كان بإمكانها أن تدمر أي سياسي آخر، وإنه بانتخاب بوريس جونسون الأربعاء، وتأهبه لشغل منصب رئيس الوزراء، سوف تحصل بريطانيا على نسختها من دونالد ترامب، "إنها نسخة الرجل الفقير من ترامب".

ولفت الصحفي البريطاني أنه مثل ترامب، يبتكر جونسون القواعد الخاصة به. وتصدر عنه تصريحات عنصرية، ويستهدف بسهامه ورماحه الأقليات.