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اسعار العملات في السودان اليوم الخميس السوق السوداء

  • فلسطين اليوم
  • 12:39 - 25 يوليو 2019
العملة السودانية العملة السودانية
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شهدت اسعار العملات في السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

كما واوضحت الحكومة السودانية انها لا تنجح في تحقيق هدفها من تحرير سعر صرف الجنيه، كذلك العمل على تقليل الفارق بين أسعار البنك المركزي السوداني والسوق الأسود، حيث تشهد حاليا العملة السودانية فارق كبير بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المتداول في السوق الموازية.

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم:

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
سعر الدولار الأمريكي 68.00 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي 18.13 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي 75.48 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي 18.63 جنيه سوداني
سعر الريال القطري 18.66 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني 84.32 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري 4.09 جنيه سوداني
أسعار الدينار الكويتي 231.52 جنيه سوداني
أسعار الريال العماني 159.83 جنيه سوداني
أسعار الدينار البحريني 149.38 جنيه سوداني
أسعار الدينار الليبي 35.46 جنيه سوداني
أسعار الدولار الأسترالي 35.68 جنيه سوداني

 

اسعار العملات في البنك المركزي اليوم كالتالي:

 

 

العملة شراء بيع

الدولار

45.0000

45.2250

الين الياباني

0.4160

0.4181

الجنيه الاسترليني

55.9423

56.2220

الفرنك السويسري

45.6158

45.8439

الدولار الكندي

34.2515

34.4228

كرونة السويدية

4.7481

4.7718

الكرونة النرويجية

5.1791

5.2050

الكرون الدنماركي

6.7150

6.7486

الدينار الكويتي

146.9148

147.6494

الريال السعودي

11.9994

12.0594

الدرهم الاماراتي

12.2522

12.3135

الريال القطري

12.3609

12.4227

الدينار البحريني

119.3001

119.8966

ريال عماني

116.8528

117.4371

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

اليورو

50.1467

50.3974

XAR

2054.3604

2065.3010
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