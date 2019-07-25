اسعار العملات في السودان اليوم الخميس السوق السوداء

شهدت اسعار العملات في السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

كما واوضحت الحكومة السودانية انها لا تنجح في تحقيق هدفها من تحرير سعر صرف الجنيه، كذلك العمل على تقليل الفارق بين أسعار البنك المركزي السوداني والسوق الأسود، حيث تشهد حاليا العملة السودانية فارق كبير بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المتداول في السوق الموازية.

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم:

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 68.00 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 18.13 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 75.48 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 18.63 جنيه سوداني سعر الريال القطري 18.66 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 84.32 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 4.09 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 231.52 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 159.83 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 149.38 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 35.46 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 35.68 جنيه سوداني

اسعار العملات في البنك المركزي اليوم كالتالي: