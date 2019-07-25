السعودية تعلن اجازة موعد إجازة عيد الأضحى 1440- 2019 وباقى الدول الاسلامية

اعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 1440 والذي ستبدا من يوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي الإجازة مع نهاية يوم الخامس عشر من ذو الحجة، أي ستكون الإجازة لمدة 10 أيام.

كما وتترقب جميع الأمة الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك الذي يتميز عن غيره من الأعياد فيما يخص الاحتفالات وإقامة الندوات الكبيرة، وتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والأماكن التي تخصصها الحكومة في الدولة لجميع المسلمين لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.

فيما يقوم الكثير من الأشخاص المقتدرين بتقديم الأضحية بذبح المواشي والدواب الكبيرة وإخراج منها زكاة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

واوضحت البحوث الفلكية في مصر ان موعد إجازة عيد الأضحى وفقاً لما هو متعارف عليه من عام ستكون الإجازة مدتها تسعة أيام، حيث أن موعد وقفة عرفة 1440 ستكون يوم السبت 10 من أغسطس وسوف تبدأ، وستكون العودة للعمل يوم الخميس.

ومن الجدير بالذكر، أن موعد عيد الأضحى 2019 سيكون يوم الحادي عشر من أغسطس المقبل في السعودية ومصر والدول العربية، والمملكة العربية السعودية هي التي ستتحرى رؤية هلال ذي الحجة وستعلن عن نتيجة رؤية الهلال وأول أيام عيد الأضحى المبارك.