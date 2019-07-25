القيادي عدنان: نقل ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام لعيادة سجن الرملة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن الأسيرين جعفر عز الدين وأحمد زهران، انهيا إضرابها عن الطعام، في انتصار جديد في معركة الأمعاء الخاوية، لكسر الاعتقال الإداري.

وأكد عدنان في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم"، أن الإضراب عن الطعام يبقى كوة في جدار الأسر وكسر لقضبان السجن الإسرائيلي، ورافعة لنضال أسرانا البواسل.

وأوضح أن الإضراب مستمر حتى الحرية والعزة والكرامة ويحمل لواءه إخوتنا الأبطال الخمسة "محمد أبو عكر ومصطفى الحسنات وحسن الزغاري وحذيفة حلبية وسلطان خلوف".

وفي تحديث جديد حول الإضراب أكد الشيخ عدنان، أن مصلحة السجون نقلت ثلاثة أسرى من المضربين عن الطعام وهم محمد أبو عكر ومصطفى الحسنات وحذيفة حلبية إلى عيادة سجن الرملة "مراش".