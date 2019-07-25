اسعار الدواجن الساسو ودجاج المزارع للمستهلك اليوم فى الاسواق المصرية

شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس ارتفاعا نسبيا فى الأسواق المختلفة حيث أن الاسعار فى الوقت الحالى وصلت إلى 32 جنيها للكيلو وذلك بعد أن وصل سعرها فى المزرعة إلى 26 جنيها للكيلو.

حيث كانت أسعار الدواجن تشهد فى هذا التوقيت من العام انخفاضا كبيرا فى الأسعار، وذلك بسبب زيادة الإقبال على اللحوم بسبب عيد الأضحى المبارك، مما يزيد من العرض فى الأسواق ويقل السعر، ولكن هذا الموسم حدث عكس ذلك فارتفعت أسعار الدواجن حلال الأسبوع الماضى ما يزيد عن 5 جنيهات للكيلو .

اما اسعار البيض فقد شهد ارتفاعا وصل إلى ما يزيد عن 5 جنيهات، حيث ارتفع سعره من 25 جنيها إلى 32.5 جنيها للكرتونة فى المزرعة وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 35 جنيها إلى 37 جنيها وذلك حسب المنطقة، حيث يختلف السعر من منطقة إلى أخرى، وبالنسبة للدواجن البلدى فهى التى شهدت استقرارا فى السوق ولم يتأثر سعرها، حيث تراوح السعر من 27 إلى 28 جنيها للكيلو من المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 26.00 جنيه 26.50 جنيه لحم ساسو كيلو 37.00 جنيه 37.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 04.50 جنيه 04.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.75 جنيه 04.00 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.75 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البيض اليوم