شروط التقديم لتنسيق الكليات الحربية 2019

أعلن القائد العام للقوات المسلحة والانتاج الحربي عن قبول توافد دفعة جديدة للالتحاق بالكليات الحربية، سواء كان من الثانوي العام أو الثانوي الأزهري أو شهادات المعادلات أو الثانوية الصناعية.

كما يوجد تساؤلات كثيرة حول شروط التقديم للكلية الحربية من قبل الطلاب الراغبين بالتسجيل، بالاٍضافة اٍلى موعد تقديم الضباط المتخصصين بالكلية الحربية 2019 2020.

شروط القبول بالكلية الحربية

أهم شروط القبول بالكلية الحربية أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين وجدين لديهم الجنسية المصرية من غير طرق التجنيس وألا يكون الطالب أو أبويه لديهم جنسيات آخرى.

ألا يكون حكم عليه مسبقاً بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف

أن الطالب يكون حاصل على شهادة اٍتمام الدراسة سواء ثانوية عامة أو ما يعادلها وأن لا يكون الطالب مضى في الحصول على هذه الشهادة أكثر من عام بشرط أن يكون مقيد باٍحدى الكليات الجامعية أو المعاهد أو أن يكون اٍجتاز السنة الدراسية المقيد فيها بنجاح ويسمح لصاحبي مؤهل عام 2017 م والتقدم الكلية الجوية فقط.

ألا يكون متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد أن لا يتزوج طول الفترة الدراسية.

أن يكون له حسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب لم يفصل تأديبياً من أي كلية أو قد اٍستقال.

أن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة.

أن يجتاز الاختبارات النفسية.

أن يجتاز الطالب كشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاٍختبار.

أن يجتاز اختبار المعلومات العامة.

ألا يقل طول الطالب عن 170 سم عدا الجوية مسموح بها حتى 158 سم كحد أدنى.

أن يكون الطالب لائق طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القوميسون الطبي للقوات المسلحة.

ومن أهم شروط القبول بالكلية الحربية أن يؤدي الطالب أختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من اٍرتفاع 7.5 متر.

كما واشارت الكلية الى المميزات الخاصة لطلبة الكليات العسكرية بشكل عام فهي كالتالي: الرعاية الطبية الكاملة من مستشفيات القوات المسلحة، الاٍقامة الكاملة تشمل السكن وتغذية وملبس، ممارسة الأنشطة الرياضية والعلمية لتنمية مهارات الطالب بشكل عام، يمنح الطالب مصروف جيب رمزي أثناء الدراسة ولطلبة السنة الرابعة يعتبر راتب أساسي وثابت لهم ومميزات أخرى لا حصر لها.

ومن الجدير ذكره، أعلن اللواء في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة وعبر موقع وزارة الدفاع، إن أماكن سحب ملفات الكلية الحربية 2019 من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة، وتم تحديد موعد سحب الملفات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 يوليو المقبل، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، ويتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية، فور انتهاء حفل تخرج الدفعة ( 113 ) حربيه.