شروط التقديم لكلية الشرطة ٢٠١٩ للبنات والشباب 2019

أعلنت أكاديمية الشرطة فتح باب تقديمات الكلية للدفعة الجديدة للعام الدراسي 2020/2019 للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية ذكور وإناث، وتم تحديد الشروط وموعد سحب ملف كلية الشرطة في دفعة الضباط المتخصصين لعام 2019.

كما وقدمت كلية الشرطة ٢٠١٩ شروط الالتحاق بالكليات وكافة الاوراق المطلوبة للقبول وموعد التقديمات، وذلك غدا الأربعاء 24 يوليو 2019 11:53 صباحاً.

حددت كلية الشرطة ٢٠١٩ التنسيق وذلك ليكون بنسبة 65% لأي شهادة من الشهادات الثانوية المتقدمة للكلية، وبجانب استيفاء الطالب لشرط الحد الأدني يجب أن يكون الطالب لائق طبيا وبدنيا للكلية، كما يجب أن يجتاز اختبارات القبول وأن يكون مستوفي باقي شروط الالتحاق بكلية الشرطة للعام الحالي.

اما عن شروط تقديم كلية الشرطة 2019 فهي كالتالي:

• أن يكون طالب الالتحاق بكلية الشرطة مصري الجنسية.

• ألا يكون الطالب المتقدم أو أحد أبويه، مكتسبين جنسيات أخرى.

• أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها 2018/2019 أو العام السابق 2017/2018.

• على أن يكون الطالب مقيدا خلال العام الدراسي الماضي بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات.

• ألا يزيد عمر الطالب في 1/10/ 2019 عن 22 سنة.

• ألا يكون قد مضى عامين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تقل النسبة المئوية لمجموع الطالب المتقدم عن 65% للعام الدراسي 2018/ 2019.

• ألا يكون سبق الحكم على الطالب المتقدم بعقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

• أن يتمتع الطالب المتقدم بحسن السير والسلوك، وألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

• ألا يكون متزوج، وكذلك لم يسبق له الزواج، على أن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

• ألا يكون استقال أو فُصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو معهد، وألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم، وأن يتمتع بتناسق في القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90)، سيتم للسنة السادسة على التوالي، استبعاد شرط عرض الصدر، حيث وجد أن المتقدم حتى لو كان متوسط صدره صغيرا، فإنه يتسع خلال فترة تواجده بالكلية بسبب التدريبات التي يتلقاها.

• أن يكون الطالب المتقدم لائق طبياً، وأن يجتاز الطالب المتقدم الاختبار الشخصي أو (كشف الهيئة) وأن يجتاز الطالب المتقدم، اختبارات اللياقة البدنية وأن يجتاز الطالب المتقدم الاختبارات النفسية ويبدأ التقديم من يوم 25 يوليو الجاري وحتى 10 يوليو.

الأوراق المطلوبة في تقديمات كلية الشرطة: