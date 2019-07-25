معدلات القبول 2019 في الجامعات الاردنية لجميع التخصصات

اعلنت الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة الاردنية الهاشمية عن معدلات القبول لطلاب الثانوية العامة 2019، كما ويمكن للطلاب تقديم طلبات القبول للجامعات ابتدا من اليوم الخميس وذلك فور الاعلان عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم في الاردن، وستستمر طلبات القبول حتى تاريخ 31 يوليو، ثم يتم تقديم طلبات مكرمة العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة من 7 اغسطس إلي 9 اغسطس.

تم اصدار الجدول الزمني لعملية القبول الموحد للجامعات الاردنية وتم الاعلان عن فترة التقديم لطلبات القبول، وهذا من وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسنرصد لكم هذه المقالة بتفاصيل الحد الادنى لمعدلات القبول في الجامعات الاردنية.

اما عن كيفية تقديم طلبات القبول الجامعي فهي كالتالي:

يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) بدفع رسوم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” (eFAWATEERcom) وعبر الوسائل التالية: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة, الحساب البنكي الشخصي على الانترنت, فروع البنوك الأردنية و أجهزة الصراف الآلي التابعة لها, نقاط البيع في السيفوي وكارفور, محلات الصرافة المعتمدة يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب فيها رمز المستخدم والرمز السري الضروريان للدخول الى برمجية تقديم طلب الالتحاق الدخول علي الموقع الرسمي لتسجيل القبول الجامعي الاردن ادخال كلمة السر واسم المستخدم في الخانات المطلوبة الاطلاع علي الجامعات الموجودة ومعرفة متطلباتها واختيار الجامعات المناسبة

كما ويمكن إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) على مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

اما عن معدلات القبول في الجامعات

الجامعة الأردنية:

السنة التحضيرية لتخصصي الطب وطب الأسنان 97.1

الصيدلة 95.1

دكتور الصيدلة 95.4

الهندسة المدنية 94.4

الهندسة الكهربائية 94.5

الهندسة الميكانيكية 94.4

الهندسة الكيميائية 93.8

الهندسة الصناعية 94.8

هندسة الحاسوب 93.1

هندسة الميكاترونكس 93.5

التمريض /ذكور واناث 89.9

التمريض/ إناث 88.7

العلاج الطبيعي 92.4

العلاج الوظيفي 90.5

الأطراف الاصطناعية 91.3

علوم السمع والنطق 91.5

علم الحاسوب 90.2

انظمة المعلومات الحاسوبية 85.1

تكنولوجيا معلومات الأعمال 82.5

الرياضيات 86.2

الفيزياء 86.8

الكيمياء 86.9

العلوم الحياتية 85.9

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 78.2

العلوم الطبية المخبرية 93.1

البستنة والمحاصيل 65.4

وقاية النبات 66.5

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار 72.4

الإنتاج الحيواني 72.1

علم وتكنولوجيا الغذاء 84.7

تغذية الانسان والحميات 91.3

الأراضي والمياه والبيئة 65

الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية 65

إدارة الأعمال 93.9

المحاسبة 95.4

التمويل 92

التسويق 92.5

نظم المعلومات الادارية 86.5

الإدارة العامة 89.3

إقتصاد الأعمال 90.5

اللغة الانجليزية وآدابها 96.2

اللغة الانجليزية التطبيقية 97.6

اللغة الفرنسية وآدابها 90.4

اللغتين الألمانية والإنجليزية 93.8

اللغتين الإيطالية والإنجليزية 92.4

اللغتين الإسبانية والإنجليزية 94.4

اللغتين الكورية والانجليزية 92.9

اللغتين الصينية والانجليزية 94.1

اللغتين الروسية والانجليزية 92.1

اللغتين التركية والانجليزية 96.3

اللغة الفرنسية والانجليزية 94.1

اللغة العربية وآدابها 89.6

التاريخ 84.7

الجغرافيا 87.9

الفلسفة 80.2

علم النفس 90.1

علم الاجتماع 84.5

العمل الاجتماعي 80.4

القانون 95.7

العلوم السياسية 89.1

معلم الصف/ اناث 88

التربية الخاصة 87.6

الإرشاد والصحة النفسية 88.2

تربية الطفل/ اناث 83.7

علم المكتبات والمعلومات 83.1

أصول الدين 78.1

الفقه وأصوله 81.6

المصارف الإسلامية 85.2

الآثار 81.4

إدارة المصادر التراثية 79.1

الادارة السياحية 85.6

التربية الرياضية 86.6

جامعة العلوم والتكنولوجيا:

السنة التحضيرية لتخصصي الطب وطب الأسنان 96.3

الصيدلة 94.8

دكتور الصيدلة 95.2

الهندسة المدنية 93.6

التصميم والتواصل البصري 90.3

الهندسة الكهربائية 92.9

الهندسة الميكانيكية 92.7

الهندسة الكيميائية 92.7

الهندسة الطبية والحيوية 93.5

الهندسة النووية 93.9

الهندسة الصناعية 93.6

هندسة الحاسوب 92.1

هندسة الطيران 92.9

هندسة وأمن شبكات الحاسوب 92.3

التمريض/ذكور 87.5

التمريض /إناث 89.3

القبالة/ اناث 86.9

العلوم الطبية المخبرية 92.6

الادارة والسياسات الصحية 83.7

العلاج الوظيفي 88.6

العلاج الطبيعي 90.6

البصريات 89.7

تكنولوجيا الأشعة 90.4

الإسعاف والطوارئ 87.6

السمع والنطق 88.5

تكنولوجيا صناعة الأسنان 91.5

علوم طب الأسنان المساندة 90.3

علوم الحاسوب 88.1

نظم المعلومات الحاسوبية 83.6

هندسة البرمجيات 90.1

الرياضيات 85.8

الفيزياء 85.4

الكيمياء 85.3

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية 87.4

اللغة الانجليزية واللغويات 95.1

الانتاج النباتي 78.4

الانتاج الحيواني 76.9

التغذية وتكنولوجيا الغذاء 90.1

التربة والري 73.2

جامعة البقاء التطبيقية كلية العقبة: