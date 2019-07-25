وزارة الاتصالات بغزة تصدر تقريرا حول انجازاتها خلال النصف الأول للعام الحالي

اصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقرير النصف سنوي الذي تضمن ابرز انجازاتها خلال النصف الاول من العام الحالي في قطاعات عملها الثلاث وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد .

واوضحت الوزارة في تقريرها انه تم خلال النصف الاول من العام الحالي تحقيق العديد من الانجازات، منها اعتماد تعليمات لتنظيم خدمات الاتصالات والانترنت عدد (2)، ووضع آليات لتنفيذها ومتابعتها ، واعداد مسودة سياسة حماية المستهلك .

واشار التقرير الى انه تم البدء بتنفيذ مقترحات (3) مشاريع خاصة بتطوير الخدمات الالكترونية الحكومية وتعزيز التحول داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ، والانتهاء من تقييم افضل خدمة الكترونية حكومية لعام 2019.

ووفقا للتقرير قدمت الوزارة مجموعة من التسهيلات الحكومية للمواطنين والموظفين كما تم الانتهاء من تطوير منظومة حكومية لتسديد المعاملات الحكومية من المستحقات وربطه مع نظام الدفع الالكتروني المركزي .

وذكر التقرير انه تم إدارة وتخطيط الترددات الوطنية وتخصيصها ومراقبتها من خلال (28) جولة مسح ميدانية ومنح واعتماد عدد (155) معاملة رخص وموافقات نوعية ، كما تم تجديد عدد (81) ترخيص لمعرض وكيل معتمد لدى مشغلي الهاتف الخلوي ، وتم إصدار موافقة لشركتين لتمديد كوابل الفايبر على اعمدة شركة الكهرباء، وكذلك اعطاء الموافقة بشأن عمل تطبيق كريم في قطاع غزة ،واطلاق حملة بيع الانترنت على خطوط ال DSL لشركة الاتصالات الفلسطينية.

واوضح التقرير ان النصف الاول شهد تطوير ومتابعة (3) أنظمة وبرامج في الوزارة وتطوير(4) خدمات الكترونية للوزارة وتشغيل(4) برامج قياسية في (9) مؤسسات حكومية وكذلك تشغيل نظام ادارة الخطط الالكتروني في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية, وتم تطوير عدد (3) تطبيقات الهاتف المحمول ، فيما بلغ عدد الحسابات الجديدة في التسجيل الموحد(66,348) حسابا وبلغ عدد عمليات الاستعلام عن البيانات الحكومية (218.6) مليون استعلام .

ووفقا للتقرير ، فقد تم البدء بتنفيذ مبادرة تعزيز عمليات الربط الالكتروني وتكامل البيانات بين الدوائر الحكومية، ومتابعة استمرارية توفر خدمة الربط الشبكي ومركز البيانات المركزي وتقديم الخدمات للوزارات من استضافة مواقع الكترونية وتركيب (24)خط BSA، ورفع سرعة(50 ( BSA, و (15) VPN،وتجهيز نطاقات DNS عدد(4)، و متابعة طلبات الدعم الفني حيث تم استقبال (360) طلب، وتم انجاز (285) طلب .

وبينت الوزارة ان النصف الاول شهد تقديم خدمات مالية ومصرفية عبر بنك البريد حيث بلغ عدد معاملات المقبوضات ( 69,554)،معاملة وبلغ و عدد معاملات صرف الرواتب والمنح (484,110) معاملة و عدد معاملات المسحوبات (13,447) معاملة ، وبلغ عدد البعائث البريدية الواردة للوزارة (داخلي و خارجي)، عدد (44,725) وبلغت عدد المشتركين الجدد في السداد الآلي( 495).

وذكر التقرير انه تعزيز التعاون والعلاقة مع الجهات الخارجية العاملة في مجال عمل الوزارة من خلال تنظيم فعاليات (بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات للعام 2019 بعنوان "سد الفجوة التقييسية " واليوم العالمي للإنترنت الآمن بعنوان "معاً من أجل إنترنت أفضل"، وكذلك رعاية اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات، واطلاق برنامج التدريب الصيفي، والمشاركة في إعداد مذكرة تفاهم بين مركز التحكيم في نقابة المهندسين واتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا، والمشاركة في اللجنة التحضيرية والعلمية لمؤتمر التحكيم الهندسي.

ونوهت الوزارة الى انها عقدت خلال النصف الاول (8) ورشات عمل في مجال عمل الوزارة ، ومشاركة في عدد |(8) لجان حكومية وعقد (22) لقاء واجتماع مع الشركاء، واصدار عدد(21) قرار لتنظيم العمل ومعالجة جميع الشكاوى الواردة للوزارة وعددها (56) شكوى ، وبلغ عد معاملات مركز خدمات الجمهور (52,020) معاملة .