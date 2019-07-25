معرفة نتيجة التوجيهي عن طريق رقم الجلوس 2019 الاردن فلسطين لجميع المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم في الاردن باعلان نتائج الثانوية العامة 2019، ولك من خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا المعلومات، والكشف عن اسماء العشر الاوائل اثناء المؤتمر.

واوضحت الوزاره انه تم الاعلان عن نتائج التوجيهي اليوم، وهذا لجميع الأقسام التي أدت الامتحانات النهائية للثانوية العامة في المرحلة النهائية للتعليم ما قبل الجامعي، وذلك من خلال موقعها الرسمي .

اشار الوقع الى انه نشر نتائج الثانوية عبر موقع الوزارة لنتائج التوجيهي، هي أبرز ما يقلق الطلاب في كافة المحافظات، محافظة عمان – العقبة – عجلون – البلقاء – جرش – الكرك – إربد – معان – مادبا – المفرق – الطفيلة – الزرقاء.

كما ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج بالدرجات الكاملة فور الإعلان عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس ققط كل ما عليك هو الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم واختيار المديرية والمدرسة، والكشف عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة النجاح للدورة الصيفية هذا العام مرتفعة وهذا ما أشارت إليه المحافظة ليأتي مؤشراً لاطمئنان الطلبة وأولياء الأمور حتى ظهور النتائج والإعلان عنها.

موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية