استظهارات رابط نتائج الثانوية العامة الاردن 2019 لجميع محافظات الاردن

اعلنت وزارة التربية والتعليم في الاردن عن نتائج التوجيهي2019 اليوم الخميس، كما واعلنت عن اسماء العشرة الاوائل في مقر الوزارة من خلال مؤتمر صحفي عقدته للنتائج.

كما ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج بالدرجات الكاملة فور الإعلان عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس ققط كل ما عليك هو الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم واختيار المديرية والمدرسة، والكشف عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

واوضحت الوزارة ان نسبة النجاح في الدورة الشتوية كانت منخفضة فقد بلغت 52.4%، ولكن أشارت الوزارة عن ارتفاع نسبة النجاح عن الدورة الشتوية وعن نتيجة التوجيهي 2018 العام الماضي، نتابع معكم للتعرف على نتيجة التوجيهي الاردن 2019 محافظ إربد والاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها والإعلان عنها.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة النجاح للدورة الصيفية هذا العام مرتفعة وهذا ما أشارت إليه المحافظة ليأتي مؤشراً لاطمئنان الطلبة وأولياء الأمور حتى ظهور النتائج والإعلان عنها.

وذكرت مصادر أن العشرة الأوائل حضروا المؤتمر، حيث تم إعلامهم قبل المؤتمر ولكن دون الفصح عن ترتيبهم، ويمكن الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع عمان، حيث يتم الكشف عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس فقط.

موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية