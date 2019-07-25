مؤتمر نتائج التوجيهي 2019 اسماء أوائل الثانوية العامة عمون

اعلنت وزارة التربية والتعليم في الاردن عن نتائج الثانوية العامة 2019 للدورة الصيفية اليوم الخميس وذلك من خلال موقعها الرسمي لنتائج التوجيهي كما واعلنت عن نسبة النجاح لهذا العام في الثانوية العامة.

قام موقع وزاره التربيه والتعليم نتائج التوجيهي بالإعلان عن علامات التوجيهي اليوم، وهذا لجميع الأقسام التي أدت الامتحانات النهائية للثانوية العامة في المرحلة النهائية للتعليم ما قبل الجامعي، وذلك من خلال موقعها الرسمي .

واوضحت الوزارة ان هناك 877 طالب وطالبة تقدمو للامتحانات من الفرع الفندقي ، اما الفرع الزراعي فكان 1499 طالب وطالبة، كما واشارت الى ان هناك 5226 طالب وطالبة من الفرع الصناعي ، ومن الفرع الشرعي 131 طالب وطالبة، والفرع الصحي كان 259 طالب وطالبة ، موضحة ان من فرع الإدارة المعلوماتية كان 4517 طالب وطالبة ، والفرع الأدبي32524 طالب وطالبة ، والفرع العلمي 24758 طالب وطالبة.

كما واكد وزير التربية والتعليم في الاردن علي أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019 الاردن وصلت إلي 77% وهي أعلي من العام الماضي.

تجهيز اسماء الاوائل ....

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