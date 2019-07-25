حياة 450 مولود شهريًا في خطر بغزة

قال مدير دائرة مستودعات الأدوية في وزارة الصحة د. ذكري أبو قمر، إن مستودعاته تفتقر الى 257 صنف، أي أن نسبة العجر الدوائي بلغت 50 % من مجمل قائمة الادوية الاساسية.

وأكد أبو قمر، أن العجز أثر على مجمل الخدمات العلاجية التي تقدمها الوزارة ، وخاصة خدمة الام والطفل، حيث بلغت نسبة العجز في أدويتها الاساسية الهامة 69%.

ونوه إلى أن العجز في علاج Anti D يشكل تهديداً مباشراً لحياة 450 طفل من المواليد شهرياً.

وأضاف أن صحة الأم والطفل باتت مهددة جراء النقص الشديد في مقويات الدم مما يؤدي الى زيادة نسبة فقر الدم لدى هذه الفئات مما يعرض صحتهم للخطر.