تراجع غير مسبوق في نتائج الثانوية العامة لمستوطني غلاف غزة

قالت صحيفة يديعوت أن انخفاضًا غير مسبوق طرأ على نتائج الثانوية العامة في مستوطنة شاعر هنيجف بشكل خاص وفي مستوطنات غلاف غزة بشكل عام .

وعزت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلًا عن مختصين، سبب هذا الانخفاض في النتائج إلى الوضع الأمني الذي تعيشه مستوطنات الغلاف نتيجة التوتر مع قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن واحدة من أكبر المدارس في محيط غزة شهدت انخفاضًا كبيرًا هذا العام في نسب استحقاق شهادة الثانوية العامة.

وحسب المعطيات، فإن نسبة النجاح انخفضت من نسبة 73‎%‎ في عام 2017 ، إلى أدنى رقم في تاريخها: 60‎%‎ في عام 2018.