واشنطن تفشل إصدار قرار من مجلس الأمن يدين عمليات هدم وادي الحمص

منعت الولايات المتحدة الأمريكية محاولة كل من دولة الكويت وأندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن يندد بهدم دولة الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في مشارف مدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من "إسرائيل" وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينيا يواجهون خطر التشرد.

وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، أول أمس الثلاثاء، مسودة بيان من خمس فقرات، اطلعت عليها وكالة رويترز، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15.

وتعبر المسودة عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم "تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم".

ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع، لكن دبلوماسيين قالوا، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان.

وتابع الدبلوماسيون بأنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات، لكن الولايات المتحدة قالت مجددا إنها لا توافق على النص.