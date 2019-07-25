باراك يتحالف مع ميرتس لمواجهة نتنياهو في الانتخابات القادمة

ذكرت صحية يديعوت أحرونوت العبرية أن حزب ميرتس انضم لحزب "إسرائيل الديمقراطية برئاسة أيهود باراك وأطلق على اتحاد الحزبين حزب "المعسكر الديمقراطي".

تنضم ستاف شافير إلى التحالف الجديد بعد انسحابها من حزب "العمل"، لتحتل المكان الثاني في القائمة، والتي وصفت بأنها العامل الذي يجمع أطراف الاتحاد.

ويترأس القائمة رئيس ميرتس، نيتسان هوروفيتش في المكان الأول، بينما يحتل رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، من حزب "إسرائيل ديمقراطية" المكان العاشر في القائمة.

ويضم المعسكر الديمقراطي 11 مرشحا وهم:

1. رئيس ميرتس نيتسان هورويتز

2. عضو الكنيست ستاف شافير

3. اللواء (الدقة) يائير الجولان

4. عضو الكنيست تامار ساندبرج

5. ايلان جيلون

6. العيساوي

7. إيفات بيتون

8. يائيل كوهين باران

9. نوا روتمان

10. ايهود باراك

11. ممثل آخر لشفير